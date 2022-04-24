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    Yaşamİstanbul'da İETT otobüsü 16 araca çarptı! Çok sayıda yaralı var
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    İstanbul'da İETT otobüsü 16 araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

    Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

    24.04.2022 - 19:35 | | Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA)
    İstanbul'da İETT otobüsü 16 araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

    Kaza, saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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