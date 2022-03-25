°
Şehir seçiniz
    BİST2.1930.76EURO16.370.28USD14.840.16ALTIN931.56-0.12
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİstanbul'da gece kulübünde kanlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    HaberlerYaşam Haberleri İstanbul'da gece kulübünde kanlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    ABONE OL

    İstanbul'da gece kulübünde kanlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

    İstanbul Şişli’de, gece kulübünde, çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından mekandan kovulan 5 kişi, silahla geldikleri gece kulübünde ateş açtı. Gece kulübü çalışanı 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

    25.03.2022 - 14:22 | | Ömer ÇETİNASLAN - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL (DHA)
    İstanbul'da gece kulübünde kanlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

    Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi’ndeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı. Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi.

    Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı. Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti. Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu. Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma
    İlgili Haber
    Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma
    Tarihi Kral Yolu deniz çekilince ortaya çıktı! '15 gün açık kalıyor'
    İlgili Haber
    Tarihi Kral Yolu deniz çekilince ortaya çıktı! '15 gün açık kalıyor'
    Müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı! Dünyaca ünlü sanatçının heykeline sahte rapor!
    İlgili Haber
    Müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı! Dünyaca ünlü sanatçının heykeline sahte rapor!
    Evlenip böbreğini alıyor! Oyun İstanbul'da bozuldu
    İlgili Haber
    Evlenip böbreğini alıyor! Oyun İstanbul'da bozuldu

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Harkov'da yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu: 6 ölü, 15 yaralı

    Rusya Harkov'da yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu: 6 ölü, 15 yaralı

    Tapu memurunun ceplerinden para fışkırdı! Rüşvetten gözaltına alındı

    Tapu memurunun ceplerinden para fışkırdı! Rüşvetten gözaltına alındı

    Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

    Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Harkov'da yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu: 6 ölü, 15 yaralı

    Rusya Harkov'da yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu: 6 ölü, 15 yaralı

    Sıradaki Haber
    Tapu memurunun ceplerinden para fışkırdı! Rüşvetten gözaltına alındı

    Tapu memurunun ceplerinden para fışkırdı! Rüşvetten gözaltına alındı

    Sıradaki Haber
    Kripto parada yaptırım etkisi! Kaos uyarısı geldi, Bitcoin ve Ethereum fiyatları...

    Kripto parada yaptırım etkisi! Kaos uyarısı geldi, Bitcoin ve Ethereum fiyatları...

    Sıradaki Haber
    İşsizliğin en düşük olduğu meslek grubu! Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor...

    İşsizliğin en düşük olduğu meslek grubu! Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor...

    Sıradaki Haber