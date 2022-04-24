Ä°lÃ§enin Ä°hsaniye Mahallesi'ndeÂ 1567 Sokak ile 1581 SokaÄŸÄ±n kesiÅŸtiÄŸi arsada, inÅŸaat temeli iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen kazÄ± sÄ±rasÄ±nda, topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde Ã§ok sayÄ±da el bombasÄ± bulundu. KepÃ§e operatÃ¶rÃ¼nÃ¼n mÃ¼himmatÄ± fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi ile bomba imha uzmanÄ± sevk edildi. Ä°nÅŸaat kazÄ±sÄ± durdurulurken, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.Â

YapÄ±lan ilk incelemede, el bombalarÄ±nÄ±n patlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸini yitirmiÅŸ olduÄŸu tespit edildi. Muhafaza altÄ±na alÄ±nan bombalarÄ±n incelenmesi iÃ§in BalÄ±kesirden uzman ekip Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Uzman ekipler, alanda baÅŸka bomba olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

Ä°nÅŸaat mÃ¼teahhidi Davut Ã‡akmak, "Ä°nÅŸaat alanÄ±mÄ±zda temel kazÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken eski tarihe ait el bombalarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Polise haber verildi. Ä°nceleniyor. OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait, 1inci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na ait olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Ekipler araÅŸtÄ±rÄ±yor" dedi.Â

1Ä°NCÄ° DÃœNYA SAVAÅžI Ä°LE KURTULUÅž SAVAÅžINDA KULLANILMIÅž

BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi Ä°nsan ve Toplum Bilimleri FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman da bombalarÄ±n 1inci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ile KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nda kullanÄ±lan el bombalarÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bir temel kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda bazÄ± mÃ¼himmatlarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°ki Ã§eÅŸit patlayÄ±cÄ± var.Â Bunlar 1inci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nda kullanÄ±lan el bombalarÄ±. Hem yuvarlak ÅŸekilde, hem saplÄ± ÅŸekilde. Ã‡ekildiÄŸi zaman patlayan bombalar. Fakat bu bÃ¶lgede bir askeri tesis yok. Milli MÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda bu bÃ¶lge YunanlÄ±lar ile TÃ¼rk Ordusu'nun savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bir siper savaÅŸÄ±nÄ±n olduÄŸu bir yer deÄŸil. BurasÄ± tamamen boÅŸ bir alan. Bu mÃ¼himmatlarÄ±n tamamÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra bakmak gerekiyor. Bu bÃ¶lgede belki geÃ§ici bir sÃ¼re cephanelik olabilir. Bir imalathane olabilir. Ama kesinlikle bu mÃ¼himmatlar 1inci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±na ait. Ãœzerinde inceleme yapamÄ±yoruz ÅŸu an, dokunmamÄ±za mÃ¼saade etmiyorlar. Ä°nceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman seri numarasÄ±ndan hangi Ã¼lkeye ait olduÄŸu belli olur."