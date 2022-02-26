°
Şehir seçiniz
    BİST1.9525.46EURO15.68-1.00USD13.87-1.09ALTIN838.53-1.96
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamIğdır’da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi
    HaberlerYaşam Haberleri Iğdır’da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi
    ABONE OL

    Iğdır’da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

    Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

    26.02.2022 - 11:23 |
    Iğdır’da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Doğubayazıt – Iğdır D975 karayolu bölgesinde bulunan alanda arama başlattı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 648 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Olay ile ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için işlemler devam ediyor.

    GÜNCEL HABERLER

    TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

    TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

    Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

    Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

    Parayı izinsiz alan gelin yandı! Yargıtay'dan emsal kaynana cüzdanı kararı...

    Parayı izinsiz alan gelin yandı! Yargıtay'dan emsal kaynana cüzdanı kararı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Melitopol harita nerede, Melitopol neresi? Melitopol hangi ülkeye bağlı, konumu?

    Melitopol harita nerede, Melitopol neresi? Melitopol hangi ülkeye bağlı, konumu?

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

    Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

    Sıradaki Haber
    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

    Sıradaki Haber
    Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

    Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

    Sıradaki Haber