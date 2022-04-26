İETT otobüslerinde unutulan eşyalar satışa çıkıyor! Unutulan eşya satışı ne zaman, nerede yapılacak?

Otobüslerde bulunan eşyalar açık artırmaya çıkıyor. Yolcular tarafından, İETT işletmelerine ait otobüs, Metrobüs, Nostaljik Tramvay, Tünel, durak ve istasyonlarda unutulan laptop, cep telefonu, kamera gibi 3 bin 979 eşya satışa çıkarılacak. Peki, Unutulan eşya satışı nerede yapılacak? Unutulan eşyalar nasıl satın alınır? Otobüslerde unutulan eşyalar nerede satılıyor? Otobüslerde unutulan eşya satışı ne zaman? İşte detaylar…

Her yıl binlerce eşya İETT otobüsleri, duraklar, Nostaljik Tramvay, tarihi Tünel, Metrobüs araçları ve istasyonlarında unutuluyor. İETT Kayıp Eşya Birimi unutulmuş eşyaları sahiplerine ulaştırıyor. Sahipleri bulunamayan eşyalar ise, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bulunmuş Eşya Yönergesi çerçevesinde bulunmuş eşyalar kayıt altına alınıp depolanıyor. Gerekli hallerde imha ediliyor veya hibe ediliyor. Açık artırma ile satış da yönerge çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Sahibine teslim edilemeyen, sahibi çıkmamış ve muhafaza süreleri dolmuş tüm bulunmuş eşyalar ayrıştırılıyor, kullanılmamış olan giyim eşyası, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi ve manifatura gibi eşyalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devrediliyor. Sahibine teslim edilemeyen elektronik ve elektrikli eşyalar bekleme süreleri dolduktan sonra ihale komisyonu nezaretinde tüm teknik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra açık arttırma ihale usulü ile satışa sunuluyor.

OTOBÜSLERDE UNUTULAN EŞYA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Yolcular tarafından, İETT işletmelerine ait otobüs, Metrobüs, Nostaljik Tramvay, Tünel, durak ve istasyonlarda unutulan 3 bin 979 eşya, 31 Mayıs 2022 Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında Karaköy Gar Binasında açık arttırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

BULUNMUŞ EŞYA MÜZAYEDESİ

Tarih: 31 Mayıs 2022 (Salı)

Saat: 09:30 – 12:00

Yer: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karaköy Gar Binası (Tünel’in Karaköy Girişi)

KAYBETTİĞİNİZ EŞYANIZI BULMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Otobüs, Metrobüs, durak ve istasyonlarında, unuttuğunuz ve kaybettiğinizi düşündüğünüz eşyalarınız için aynı gün hattın bağlı olduğu işletme amirliğine gidebilir veya ALO153 ile iletişime geçebilirsiniz. Diğer günlerde ise www.iett.istanbul adresinde bulunan kayıp eşya formunu doldurabilir, e-devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden kayıp eşya başvurusu oluşturabilir ya da 0212 372 32 43’ü arayarak kaybettiğiniz eşyalara ulaşabilirsiniz.