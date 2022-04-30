İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bayramda 208 bin 900 personelimiz sahada olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara-Eskişehir yolunun 22'nci kilometresinde gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. İnce, bayram tatili için yola çıkan ve trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücüleri telefonla konuşmamaları ve emniyet kemerlerini takılı tutmaları konusunda uyardı. İnce, araçlarda bulunan çocuklara ise kırmızı düdük hediye ederek, hatalı sürüşlerde ailelerini uyarmalarını istedi.

'AMACIMIZ KAZALARI SIFIRA İNDİRMEK'

Basın mensuplarına açıklama yapan İnce, sürücülere rehberlik ettiklerini vurgulayarak "Onlara tekrar hatırlatmalarda bulunduk. Bütün amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak. Kazaların sıfıra indiği günleri hep birlikte yakalamak. Eğer istersek, bunu vatandaşlarımızla yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bunu yapabilmek için aşırı hız yapmamak gerekiyor. Araç kullanan sürücülerin cep telefonunu kullanmamaları gerekiyor. Emniyet kemerini takmak çok önemli. Hem ön koltukta hem arka koltuktaki yolcuların mutlaka kemer takmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN'

İnce, havadan denetimlerin yoğunlaştırıldığını ifade ederek, hız denetimlerini de ağırlık verildiğini belirtti. Motosiklet denetimlerine de bayramda ekstra önem verildiğini söyleyen İnce, "Trafikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Bu bayram mottomuz 'Bayramınız kemerli olsun'. Buradaki emniyet kemerinin önemini vurgulamak ve kullanımını arttırmak için böyle bir mottoyu tercih ettik. Bayram tedbirlerimiz 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde toplam 208 bin 900 personelimiz sahada olacak. Emniyet, jandarma personelimiz bazen bir noktada, bazen de jandarma personelimiz farklı bir noktada görev yapacaklar. Ve sahada tam gün 24 saat esasında bu tedbirleri uygulayacaklar" ifadelerini kullandı.