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    YaşamHava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
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    Hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

    Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    30.04.2022 - 01:08 |
    Hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

    Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

    Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi, Trabzon'a gelen bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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