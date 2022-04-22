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    Yaşam'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16 silahı, kılıç...
    HaberlerYaşam Haberleri 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16 silahı, kılıç...
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    'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16 silahı, kılıç...

    Esenler'de yapılan operasyonda yakalanan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası,  Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    22.04.2022 - 13:16 | | Ahmet  YEŞİLMEN - İSTANBUL, (DHA)
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    İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın  evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    13 suç kayıdı bulunan "Hanımağa" lakaplı  Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası,  Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.

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