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    YaşamKarısını çay bahçesinde silahla başından vurdu! Sandalyede kanlar içinde kalarak can verdi...
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    Karısını çay bahçesinde silahla başından vurdu! Sandalyede kanlar içinde kalarak can verdi...

    Trabzon'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Turana Umayev’i (38) buluştukları çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Elvin Umayev (34), adliyeye sevk edildi. Umayev’in, ilk ifadesinde, barışmak istediği eşinin olay günü olumsuz yanıtlar vermesiyle kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Azerbaycan uyruklu çiftin tartıştığı ve Umayev’in öldürüldüğü anlar, çay bahçesinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    22.04.2022 - 12:44 | | Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)
    Karısını çay bahçesinde silahla başından vurdu! Sandalyede kanlar içinde kalarak can verdi...

    Olay, dün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ülkesindeki cezaevinden 4 ay önce tahliye edilen Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile ikiz çocuklarının velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu.

    Çift arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Oturduğu sandalyede kanlar içinde kalan kadın yaşamını yitirirken, eşi de silahıyla polise teslim oldu.

    Turana Umayev'in cesedi, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan Elvin Umayev, sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Türkiye’ye gelmesinin ardından yaklaşık 3 aydır Rize’de kız kardeşiyle yaşayan Elvin Umayev’in, ilk ifadesinde, barışmak istediği eşinin olay günü olumsuz yanıtlar vermesiyle kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Elvin Umayev’in, “Daha önce 8-9 kez görüştük, her seferinde yeninden barışıp, birleşme talebimi kabul etmedi. Parkta buluştuk, konuşmak ikna etmek istedim. ‘Çocuklarım beni görmek istiyor’ diyerek, yeni hayat kurmak istedim. Olumsuz yanıt verince kontrolümü kaybettim, silahla ateş ettim” dediği belirtildi.

    2 çocuk annesi Turana Umayev’in cenazesi de otopsi işlemleri sonrası Azerbaycan’a gönderilecek.

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