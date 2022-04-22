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    YaşamEvlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz
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    Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

    Bursa polisinin hırsızlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kadın şüpheliden Yonca S.'nin (29), sorgusunda, hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları neden kokladığı sorusuna "Ayakkabı kokuyorsa ve sıcak ise eve kısa süre önce bir kişinin geldiğini anlıyoruz. Kapıdan, evden ses gelip gelmediğini dinliyoruz. Bu şekilde birçok eve girdik, sıkıntı yaşamadık" yanıtını verdiği belirtildi.

    22.04.2022 - 11:01 | | DHA
    Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta hırsızlık şüphelilerine yönelik Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 29'u kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı adreslerden çalınan 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para ile 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Sorgulama sırasında polislerin dikkatini en fazla 'hırsızlık' suçundan 25 kaydı bulunan şüphelilerden Yonsa S.'nin, hırsızlık öncesi kapı önündeki ayakkabıları koklaması çekti.

    Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

    Yonca S.'nin, bunu neden yaptığının sorulması üzerine, "Hırsızlık yapmadan önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları kokluyorum. Ayakkabı kokuyorsa ve sıcaksa o eve kısa süre önce bir kişinin girdiğini anlıyorum. Kapıdan, içeriden gelecek sesi dinliyorum. Gürültü duyunca eve girmiyorum. Ayakkabı kokmuyorsa ve soğuksa eve girip rahatlıkla hırsızlık yapıyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Zorlukta yaşamıyorum" dediği öğrenildi.

    Adliyeye sevk edilen, aralarında Yonsa S.'nin de bulunduğu 29 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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