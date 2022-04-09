°
Şehir seçiniz
    BİST2.3932.04EURO16.060.09USD14.740.06ALTIN922.760.85
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHaluk Levent: Adana’da 18 ayrı noktaya dökülen çöpler temizlenecek
    HaberlerYaşam Haberleri Haluk Levent: Adana’da 18 ayrı noktaya dökülen çöpler temizlenecek
    ABONE OL

    Haluk Levent: Adana’da 18 ayrı noktaya dökülen çöpler temizlenecek

    Sanatçı Haluk Levent, Adana’da 18 noktada çöp dökülen alanların bir ay içinde temizlenip, atıkların uygun şekilde imha edileceğini söyledi.

    09.04.2022 - 16:51 | | Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
    Haluk Levent: Adana’da 18 ayrı noktaya dökülen çöpler temizlenecek

    İngiltere’den yola çıkan atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı iddialarının ardından kente gelen Haluk Levent, Sarıçam ilçesinde basın açıklaması düzenledi. Konuyla ilgili vali, büyükşehir belediye başkanı, STK temsilcileri, akademisyenler ve geri dönüşüm işletmelerinin sahipleriyle görüşmeler yaptıklarını belirten Levent, çözüm üretmek için yol haritası çıkardıklarını ifade etti.

    ‘18 BÖLGE BİR AY İÇİNDE TEMİZLENECEK’

    AHBAP Derneği ve Adana STK temsilcileri ile ​çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyleyen Haluk Levent, kentin farklı noktalarına yasa dışı olarak dökülen ve uygun olmayan yöntemlerle imha edilen atıkların, halkı ve doğal yaşamı tehdit ettiğini dile getirdi. Birçok bölgede çöplerden oluşan kötü kokunun insan yaşamını zorlaştırdığını ifade eden Levent, “Türkiye’nin kendi atıklarını değerlendirmesinin vakti gelmiştir. Atık dönüşümünde öncelik yerli atıklara verilmelidir. Yaptığımız görüşmeler sonunda kentte 18 bölgede çöp dökülen alanlar bir ay içinde temizlenip atıklar uygun şekilde imha edilecektir. Ayrıca geri dönüşüm işletmelerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların gümrükten girişte yönetmeliğe uygunluk analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atık miktarı ve bunların nasıl bertaraf edildiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır” diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Haluk Levent ile arkadaşları çöplerin arasında gitar çalıp şarkı söyledi.

    Cüce keçisini internetten satmak isterken 'hayvan tacizcisi' oldu
    İlgili Haber
    Cüce keçisini internetten satmak isterken 'hayvan tacizcisi' oldu
    Husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı! 2 ölü
    İlgili Haber
    Husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı! 2 ölü
    Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    İlgili Haber
    Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    İETT öğrenci akbil zammı geri mi alınacak? Öğrenci akbili aylık ne kadar oldu?
    İlgili Haber
    İETT öğrenci akbil zammı geri mi alınacak? Öğrenci akbili aylık ne kadar oldu?

      GÜNCEL HABERLER

      Aksaray'da skandal görüntü! Tonlarca soğanı döktüler, soruşturma başlatıldı

      Aksaray'da skandal görüntü! Tonlarca soğanı döktüler, soruşturma başlatıldı

      Diyanet'ten flaş hac ibadeti açıklaması! 2022 yılında hac olacak mı?

      Diyanet'ten flaş hac ibadeti açıklaması! 2022 yılında hac olacak mı?

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Aksaray'da skandal görüntü! Tonlarca soğanı döktüler, soruşturma başlatıldı

      Aksaray'da skandal görüntü! Tonlarca soğanı döktüler, soruşturma başlatıldı

      Sıradaki Haber
      Avusturya Başbakanı Nehammer: İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz

      Avusturya Başbakanı Nehammer: İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz

      Sıradaki Haber
      Kentsel dönüşümle ile ilgili flaş açıklama! Bakan Kurum duyurdu

      Kentsel dönüşümle ile ilgili flaş açıklama! Bakan Kurum duyurdu

      Sıradaki Haber
      Bunu yapan işveren yandı! Çalışanları da çok yakından ilgilendiriyor, haksız bulundu...

      Bunu yapan işveren yandı! Çalışanları da çok yakından ilgilendiriyor, haksız bulundu...

      Sıradaki Haber