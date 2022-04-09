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    YaşamOrdu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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    Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Ordu’da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    09.04.2022 - 14:48 | | İHA
    Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Kaza, Ordu-Samsun karayolu Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Ordu'ya gelen Bünyamin Tem yönetimindeki 06 BKM 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Kazada Havva Tem(64) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bünyamin Tem, Handan Tem ve Metehan Tem ağır yaralandı.

    Orduda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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