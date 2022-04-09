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    YaşamHusumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı! 2 ölü
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    Husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı! 2 ölü

    Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

    09.04.2022 - 15:33 |
    Husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı! 2 ölü

    Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı 2 ölü

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Mardin’in Savur ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada ölen Mehmet Genç (37) ve İdris Sidar'ın (55) otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

    Husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı 2 ölü

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