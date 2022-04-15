Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Edirne'de göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 göçmen yaralandı.
15.04.2022 - 02:02 | | İHA
Kapıkule Sınır Kapısı yolunda K.T'nin kullandığı 34 BAU 894 plakalı hafif ticari araç ile M.D'nin kullandığı 34 EPZ 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan devrilen araçta bulunan 7 göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı göçmenler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.