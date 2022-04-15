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    YaşamGöçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
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    Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

    Edirne'de göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 göçmen yaralandı.

    15.04.2022 - 02:02 | | İHA
    Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

    Kapıkule Sınır Kapısı yolunda K.T'nin kullandığı 34 BAU 894 plakalı hafif ticari araç ile M.D'nin kullandığı 34 EPZ 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan devrilen araçta bulunan 7 göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
    Yaralı göçmenler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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