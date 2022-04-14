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    YaşamGiresun'da kadın cinayeti! Barışma teklifini kabul etmeyen İrem'i öldürdü
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    Giresun'da kadın cinayeti! Barışma teklifini kabul etmeyen İrem'i öldürdü

    Giresun'da Yunus Emre Albayrak (30), tartıştığı eski sevgilisi İrem Kostakoğlu'nu (27) tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulundu. Kendisini de başından vuran Albayrak, hastanede tedaviye alındı.

    14.04.2022 - 18:52 | | Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
    Giresun'da kadın cinayeti! Barışma teklifini kabul etmeyen İrem'i öldürdü

    Olay, öğle saatlerinde Aksu Mahallesinde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu. Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti. 

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Giresunda kadın cinayeti Barışma teklifini kabul etmeyen İremi öldürdü

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