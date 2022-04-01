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    YaşamGenç popçuya tecavüz suçlaması! 'Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım'
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    Genç popçuya tecavüz suçlaması! 'Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım'

    Popçu Kurtuluş Kuş’un konser için geldiği Aydın’da, bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdur B.Ö. “Hayatımı karartan bu kişi, adalet önünde hesap verecek” dedi İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız, "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

    01.04.2022 - 12:56 |
    Genç popçuya tecavüz suçlaması! 'Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım'

    Son günlerde sosyal medyada ve konserlerde gençlerin yeni gözdesi haline gelen genç popçu Kurtuluş Kuş'un, konser için geldiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edildi.

    Genç şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunan B.Ö. psikolojik tedavi görürken, yakınlarının kendisine zarar vermemesi için bir saniye bile yanından ayrılmadığı öğrenildi. Hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve daveti üzerine Aydın'a giden 21 yaşındaki genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

    Genç popçuya tecavüz suçlaması Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım

    "AĞLAMA, HADİ GİT" DEMİŞ

    İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız, "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

    "ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

    Genç kızın avukatı Fatih Seyfikli ise ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin olduğunu belirterek, "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" dedi. (Fatih Şendil-Yeni Asır)

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