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    YaşamGenç hemşire doğuma 15 gün kala ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti
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    Genç hemşire doğuma 15 gün kala ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti

    Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan, 9 aylık ikiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen genç hemşire, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    12.03.2022 - 22:11 | | İHA
    Genç hemşire doğuma 15 gün kala ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti

    Olay, saat 16.30 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen M.E.K, 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar’ı bilinci kapalı halde buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekini sevk edildi. Genç kadın, ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç hemşire hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki ikiz bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Doğumuna 15 gün kaldığı ve tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen genç kadının, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ay da doğum iznine ayrıldığı öğrenildi.
    Genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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