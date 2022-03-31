FETÖ'nün Marmara bölgesi finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına Para ve kurban bağışı topladığı, cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine maddi yardım yaptığı belirlendi. FETÖ üyesi şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanması amacıyla öğrenci evlerinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mart’ta İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda örgütün “Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması” içinde yer alan 11 şüpheli yakalanmıştı.

YURT DIŞI KAYNAKLI HATLARI KULLANIP ÇEŞİTLİ SİSTEMATİK KODLAR VE ŞİFRELERLE DİYALOG KURDUKLARI BELİRLENDİ

8 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların şifreleri çözüldü. FETÖ’nün yeni bir yapılanmaya gittiği, çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları, örgütsel faaliyetlerine ara vermeden devam ettikleri ve yurtdışı menşeli GSM hatları üzerinden şifreli olarak haberleştikleri anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Marmara bölgesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Suriçi, Surdışı ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin sorumlu oldukları bölgelerde 'büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü' adıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Operasyonlarda ‘himmet’ adı altında toplanan TL, Avro ve dolar bazında yüklü miktarda para ile Altın ele geçirildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden irtibata geçtikleri, kod isim kullanarak deşifre ve tespit edilmekten kaçındıkları öğrenildi. FETÖ'nün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu Balya balya para ve altın çıktı