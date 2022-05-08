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    YaşamFeci kaza! 6 araç birbirine girdi
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    Feci kaza! 6 araç birbirine girdi

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

    08.05.2022 - 15:54 | | İHA
    Feci kaza! 6 araç birbirine girdi
    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı
    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı
    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı
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    Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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