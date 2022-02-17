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    YaÅŸamEyüpsultanâ€™da istinat duvarÄ± çöktü; 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Eyüpsultanâ€™da istinat duvarÄ± çöktü; 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±
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    Eyüpsultanâ€™da istinat duvarÄ± çöktü; 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

    EyÃ¼psultan'da inÅŸaata ait temel kazma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. Olayda yaralÄ± ve can kaybÄ± bulunmazken, alt tarafÄ±nda bulunan 2 katlÄ± bina tedbir amacÄ±yla boÅŸaltÄ±ldÄ±.Â

    17.02.2022 - 11:09 | | OÄŸuzhan UYSAL - UÄŸur ÅžAHÄ°N / Ä°STANBUL, (DHA) -
    Eyüpsultanâ€™da istinat duvarÄ± çöktü; 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

    EyÃ¼psultan GÃ¼zeltepe Mahallesiâ€™nde dÃ¼n gece saatlerinde 2 katlÄ± binanÄ±n bitiÅŸiÄŸinde yapÄ±lan inÅŸaatÄ±n kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ duyan apartman sakinleri bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸadÄ±. Ekipler, apartman sakinlerini risk taÅŸÄ±yan binadan tahliye etti. 10 daire bulunan ve yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartman sakinleri otellere yerleÅŸtirildi. ZabÄ±ta ekipleri kazÄ± yapÄ±lan inÅŸaat ve binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Apartman, EyÃ¼psultan Belediyesi tarafÄ±ndan tedbir amaÃ§lÄ± geÃ§ici olarak mÃ¼hÃ¼rlendi. Ã‡Ã¶kmeye neden olan inÅŸaat firmasÄ± istinat duvarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki topraklarÄ± temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.Â 

    EyÃ¼psultanâ€™da istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼; 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

    Apartman sakini HakkÄ± Ã–zÃ§elik, "Bu bina 7-8 sene Ã¶nce yapÄ±ldÄ±. Yan tarafta yapÄ±lan inÅŸaat nedeniyle sanÄ±rÄ±m duvarÄ±n Ã¼stÃ¼ne fazla yÃ¼k bindi. Duvar binanÄ±n Ã¼zerine yattÄ±. Gece herkesi Ã§Ä±kartÄ±p otellere gÃ¶nderdiler. Duvar yatÄ±nca evde Ã§atÄ±r Ã§atÄ±r sesler gelince Ã§Ä±ktÄ±k. Bu binada 10 daire var yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸinin Ã¼zerinde insan yaÅŸÄ±yor" dedi.Â 

    EyÃ¼psultanâ€™da istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼; 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

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