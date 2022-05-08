°
Şehir seçiniz
    BİST2.459-0.31EURO15.790.54USD14.930.49ALTIN904.710.89
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEvinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
    HaberlerYaşam Haberleri Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
    ABONE OL

    Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

    Şişli'de, Cenk Çağın Ünlü (38), evinin terasında, 21 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu. Ramazan Bayramı'nda öldürülmüş olabileceği düşünülen Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.

    08.05.2022 - 14:18 | | DHA
    Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

    Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'ta, geçen Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada satış temsilcisi olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü'nün, işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Ünlü'nün telefona cevap vermemesi üzerine polise haber verildi. Polis, kontrol amacıyla Cenk Çağın Ünlü'nün oturduğu binaya gitti.

    Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

    Daire ziline basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, teras katına çıktığında Ünlü'yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü'nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Ünlü'nün yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.

    Polisin incelemelerinin ardından Ünlü'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan

    Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan

    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Sıradaki Haber
    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    Sıradaki Haber
    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! AK Partili isim duyurdu

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! AK Partili isim duyurdu

    Sıradaki Haber