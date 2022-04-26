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    YaşamEskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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    Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçtaki Dudu Püsküllü (78) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

    26.04.2022 - 17:23 |
    Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Kaza, Kayakent Mahallesi’nde meydana geldi. Zafer Kıymıkoğlu'nun (51) kullandığı 26 ZD 100 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü (83) yönetimindeki 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kıymıkoğlu ve hafif ticari araç sürücüsü Püsküllü ile eşi Dudu Püsküllü, kızları Havva Püsküllü (57) yaralandı.

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Dudu Püsküllü, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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