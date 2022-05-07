Eski CHP milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti
Eski CHP İzmir Milletvekili Dr. Canan Arıtman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Arıtman'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekili Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Canan Arıtman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Arıtman'ın, 8 Mayıs Pazar günü, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
ABDULLAH GÜL İLE ETNİK KÖKEN DAVASI
2009 yılında, Canan Artıman dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik, "Gül'ün bu kampanyayı desteklediği görülüyor. Gül, cumhurun, yani Türk milletinin Cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökenini değil. Gül'ün anne tarafından etnik kökenini araştırın, görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı. Abdullah Gül, Arıtman'ın bu sözlerini yargıya taşımış ve 1 lira manevi tazminat kazanmıştı.
Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/rGTr1JvpJf— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 7, 2022
CANAN ARITMAN KİMDİR?
22 ve 23. Dönem CHP'den İzmir milletvekili olan Canan Arıtman 1950'de Ankara'da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Arıtman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yaptı. İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Arıtman, Ege Kadın Dayanışma Vakfı ve KADER Kurucu Üyesi oldu.