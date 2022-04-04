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    YaşamEsenyurt'ta kundaklanan 2 vidanjör alev alev yandı
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    Esenyurt'ta kundaklanan 2 vidanjör alev alev yandı

    Esenyurt'ta kundaklandığı iddia edilen park halindeki 2 vidanjör, alev alev yandı. Olaya karışan kişi ya da kişiler kundaklamanın ardından kayıplara karışırken, yanan vidanjörler cep telefonu görüntülerine yansıdı.

    04.04.2022 - 07:23 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
    Esenyurt'ta kundaklanan 2 vidanjör alev alev yandı

    Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan 2 vidanjör, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Vidanjörler kısa sürede alevlere teslim olurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının ardından vidanjörler kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mahalle sakini Abdurrahman Kılınç, “Biz iftardan dönüyorduk. Sonra buradan duman çıktığını gördük. İlk başta çöp yanıyor sandık. Baktık ki araç yanıyor. Daha sonra arkadaki aracı da yaktılar" dedi. 

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