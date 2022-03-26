Erzurum'da dehşet! Eski eşi ve kızını öldürmüştü, her şeyi itiraf eti

Olay, merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu, bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf etti.

Erdal Kızıloğlu'nun cinayet itirafı üzerine harekete geçen ekipler, Yıldızkent semtindeki eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Anne- kızın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.