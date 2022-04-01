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    YaşamErkek arkadaşıyla görüşen genç kıza dehşeti yaşattı!
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    Erkek arkadaşıyla görüşen genç kıza dehşeti yaşattı!

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü başka bir genç kızı yere yatırıp tekme tokat döverek yerlerde sürüdü. O anları da cep telefonuyla kaydettiren genç kız ve yanındakiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

    01.04.2022 - 11:15 |
    Erkek arkadaşıyla görüşen genç kıza dehşeti yaşattı!

    Olay, Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, K.E., erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı. Ş.G.’yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti.

    O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Ş.G.’nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirtilen E.D.’nin ise arandığı öğrenildi.

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