°
Şehir seçiniz
    BİST2.2520.82EURO16.270.16USD14.690.13ALTIN908.73-0.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEmekli öğretmen sokak ortasında öldürüldü
    HaberlerYaşam Haberleri Emekli öğretmen sokak ortasında öldürüldü
    ABONE OL

    Emekli öğretmen sokak ortasında öldürüldü

    Şanlıurfa'da bıçaklanmış olarak bulunan emekli öğretmen Halit Baziki (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    01.04.2022 - 23:58 | | DHA
    Emekli öğretmen sokak ortasında öldürüldü

    Olay, öğleden sonra Alibaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, kanlar içerisinde yerde haraketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından bıçakla yaralanan Halit Baziki'yi, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Halit Baziki, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Baziki’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.F.B.’yi gözaltına aldı.

     

    GÜNCEL HABERLER

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

    Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

    Orman yangınlarıyla ilgili OGM'den flaş açıklama: Risk yüksek...

    Orman yangınlarıyla ilgili OGM'den flaş açıklama: Risk yüksek...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    Sıradaki Haber
    Türkiye için kritik açıklama! 'Bu sene maalesef' dedi ve kötü haberi verdi

    Türkiye için kritik açıklama! 'Bu sene maalesef' dedi ve kötü haberi verdi

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

    Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Sıradaki Haber