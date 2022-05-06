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    YaşamDüğünlerle ilgili flaş takı kararı! Yasaklandı! Bir ilde gençlere güzel haber
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    Düğünlerle ilgili flaş takı kararı! Yasaklandı! Bir ilde gençlere güzel haber

    Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.

    06.05.2022 - 08:58 |
    Düğünlerle ilgili flaş takı kararı! Yasaklandı! Bir ilde gençlere güzel haber

    Altın fiyatları artmışken, Bursa'dan örnek bir karar geldi. Bursa Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı.

    KÜPE, YÜZÜK, SAAT VE 4 ADET BİLEZİKTEN BAŞKA TAKI TAKILMAYACAK

    Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.

    KUAFÖRE SADECE GELİN VE KIZ KARDEŞLERİ GİDEBİLECEK

    Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.

    Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak.

    HAC VE UMRE DÖNÜŞÜNDE SADECE ZEMZEM VE HURMA HEDİYESİ

    Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak. (Sabah)

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