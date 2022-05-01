Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bayram ziyaretlerini çocuklarımızla birlikte yapalım”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son sahurunda TRT'de canlı olarak yayınlanan “Sahur Bereketi” programına katıldı. Sunucu Serdar Tuncer’in sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının kazanımları ve bayrama dair değerlendirmelerde bulunarak, hac ibadeti ve umre ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin takvaya ulaşmanın vesilelerden birisi olduğunun buyurulduğunu hatırlatarak, “İnşallah, bizler otuz gün oruç tutarak Rabbimizin bu vaadine nail olmuşuzdur. Kur'an okumak ibadetinden yeterince istifade etmişizdir. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber haline getirmişizdir” dedi.

Ramazan ayının diğer 11 ayı besleyen önemli bir nefis eğitimi olduğunu ifade eden Erbaş, bu ayda elde edilen kazanımların, ibadetlerin insan hayatına kattığı güzelliklerin diğer aylara da taşınması gerektiğini kaydetti.

“Bayramları bir tatil olarak değil, sıla-i rahim olarak değerlendirmek gerekiyor”

Erbaş, akraba ve komşuluk ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek şöyle konuştu:

“Efendimiz buyuruyor ki, ‘Bir müminin mümin kardeşine üç günden daha fazla dargın durması helal değildir.’ Dolayısıyla işte bayramlar bunun en önemli vesileleridir. Bayramları bir tatil olarak değil, akraba ziyareti, sıla-i rahim olarak değerlendirmek gerekiyor. Hem akrabalarla hem komşularla, komşulukla ilgili dinimizin çok önemli ilkeleri var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ‘Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin.’ Dolayısıyla akrabalarla, komşularla ilişkiler ve misafire ikram etme noktasında hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde yolumuzu aydınlatan çok önemli ilkeler var. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah.”

“Onların harçlıklarını unutmamak lazım”

Bayram günlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair tavsiyelerde bulunan Erbaş, “Bayram günleri Efendimiz aleyhissalatu vesselamın çok önem verdiği mukaddes günlerdir. Bayram günleri bayram namazıyla başlar. Bayramı mümkün oldukça akraba, eş dost, komşu ziyaretleri ile geçirmek gerekiyor. Çocuklar için çok neşeli günlerdir bayram günleri. Onların harçlıklarını unutmamak lazım. Ziyaretlerde sohbetler mutlaka olmalı. Eski bayramlardan konuşulmalı, küçükler büyükleri takip etmeli, büyüklerin tecrübelerinden istifade etmeli. Ziyaretlerde çocukların aramızda olması gerekiyor. Onlar büyüklerini dinleyecekler, onları takip edecekler. Çocuklarımızın karakterlerinin oluşumunda bizim olumlu yönde etkimiz olsun. Medeniyetimizin güzelliklerini yaşayarak çocuklarımıza öğretelim” diye konuştu.

“Hız sınırlarını geçmesinler, acele etmesinler”

Bayram dolaysıyla yollarda yoğunluk yaşandığını ve yolculuk yapanların daha dikkatli olmalarını gerektiğini belirten Erbaş, “İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden başka şehirlere, memleketlerine sıla-i rahim için ya da başka türlü ziyaretler için gidecek kardeşlerimiz mutlaka dikkatli olsunlar. Hız sınırlarını geçmesinler. Acele etmesinler. Birbirlerinin haklarına riayet etsinler. Kurallara uysunlar. Kuralı ihlal etmek kul hakkına girer. Kul hakkına girmeyelim. Hem kendimize zarar veririz hem masum insanlara zarar veririz. Buna özellikle milletimizin riayet etmesiri istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Hutbede insanlığı barışa davet ettik”

Erbaş, geçtiğimiz günlerde Avrupa’ya yapmış olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Dört günde dört ülkede kardeşlerimizle beraber olduk. Önce Fransa Strazburg'da cuma namazı kıldık. Hutbeyi önce Fransızca, sonra Türkçe okuduk. Caminin cemaati çok kalabalıktı. Farklı milletlerden, özellikle Kuzey Afrikalı ve diğer İslam ülkelerinden, Fransız Müslümanlardan kalabalık bir cemaat vardı. Hutbede özellikle dünyaya seslenerek insanlığı barışa davet ettik. Savaşlardan, zulümlerden uzak olmaya davet ettik. Bugün Libya'da, Yemen'de, Suriye'de, Ukrayna'da savaş var. Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar büyük bir zulüm altında. Hindistan'da Keşmirli Müslümanlar zulüm altında. Şöyle baktığımız zaman hakikaten yani 21. asırda böyle bir şey olmaz diye düşünüyor idik ama maalesef oldu. İşte bütün bunlardan insanlığı barışa çağıran bir hutbe okudum. Sonra akşam orada teravih kıldık. Oradan Almanya'ya geçtik.”

Erbaş, Almanya ziyaretinin ardından Belçika’ya geçtiğini ifade ederek, “Kalabalık bir cemaatle iftar yaptık, sonra teravih kıldık. Sahur programında gençlerle buluştuk. Gençlerle sahur yaptık, sohbet ettik. Hakikaten tadına doyum olmuyor. Programları iftarla bitirmedik, sahura kadar devam ettik. Hakikaten çok güzel bir kaynaşma oluyor. Dikkatle sohbetlerimizi dinliyorlar. Oradaki kardeşlerimizi görünce biz de heyecanlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“10 Mayıs’ta umre, 7 Haziran’da da hac için ilk kafileler yola çıkacak”

Erbaş, hac ve umre ibadetiyle ilgili soruları da yanıtlayarak şunları söyledi: “Hemen bayramdan sonra 10 Mayıs’ta umre için ilk kafilemizi gönderiyoruz. 21 Mayıs'ta da ikinci turu gönderiyoruz inşallah. 7 Haziran’da da hacılarımızı göndermeye başlıyoruz. Bu sene 37 bin 770 hacı adayımız inşallah hacı olacak. İki senelik bir özlemin ardından hem umrecilerimizi hem de hacı adaylarımızı kutsal mekanlara uğurlamak için hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Cenab-ı Hak, en güzel bir şekilde vazifelerini yapıp geri dönmelerini nasip eylesin.”