Devrilen forkliftin altında kalarak feci şekilde can verdi

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Fethiye'nin Karaçulha Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Göven yönetimindeki forklift, yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından kaldırılan 4,5 ton ağırlığındaki forkliftin altında kalan genç operatörün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Göven'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.