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    Yaşam'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' videosu tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı
    HaberlerYaşam Haberleri 'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' videosu tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı
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    'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' videosu tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

    Sosyal medyada “Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum” yazısı ile paylaşılan ve büyük tepki toplayan görüntüler ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, görüntülerdeki kişinin öğretmen olmadığı duyuruldu.

    29.03.2022 - 13:27 |
    'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' videosu tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

    Sosyal medyada “Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum” yazısı ile paylaşılan ve öğrencinin öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği iddia edilen video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan ve Kastamonu’daki bir listede meydana geldiği belirlenen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

    Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum videosu tepki çekmişti Gerçek ortaya çıktı



    Videodaki kişinin öğretmen olmadığı, iki öğrenci arasında şaka amacıyla videonun çekildiğinin belirtildiği açıklamada, “İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada ‘Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi’ başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu olanın videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından uygulamalarda yayımlandığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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