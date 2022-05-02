Olay, saat 14.30 sÄ±rlarÄ±nda GÃ¼zelyurt ilÃ§esinde meydana geldi. Bilal G.,Â bayram nedeniyle 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ve 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu gÃ¶rmek iÃ§inÂ boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸiÂ Zeynep Koyun'un birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dedesi Cavit Koyunun evine gitti. Bilal G. ve eski eÅŸi Zeynep Koyun arasÄ±nda, iddiaya gÃ¶re Ã§ocuklarÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Bilal G., eÅŸi Koyun'a bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼nden aldÄ±ÄŸÄ± 2 bÄ±Ã§ak darbesiyle kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Zeynep Koyun, ihbar Ã¼zerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla GÃ¼zelyurt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Zeynep Koyun, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay yerinden kaÃ§anÂ Bilal G. ise bir sÃ¼re sonra Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne giderekÂ teslim oldu. Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Bilal G., sorgulanmak Ã¼zere Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.