ÇatÄ± uçtu, demir parçasÄ± taksiye ok gibi saplandÄ±!
Kilis'te fÄ±rtÄ±na nedeniyle belediyeye baÄŸlÄ± merkezin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu, dÃ¼ÅŸen demir parÃ§asÄ±nÄ±n saplandÄ±ÄŸÄ± taksi hasar gÃ¶rdÃ¼.Â
03.03.2022 - 16:41 | | ReÅŸit Ã‡ELEBÄ°OÄžLU/KÄ°LÄ°S, (DHA)
Kentte etkili olan fÄ±rtÄ±na nedeniyle Kilis Belediyesi TopÃ§uoÄŸlu KadÄ±n Meslek ZenginleÅŸtirme Merkezi'ninÂ Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu.
Ã‡atÄ±dan dÃ¼ÅŸen demir parÃ§asÄ± park halindeki taksiye saplandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye gelen ekipler, bÃ¶lgede hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.
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