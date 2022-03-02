Bursa'da lisede şok görüntü! 'İnsan kapanı' deyip 40 dakika boyunca...

İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından teknoloji bağımlılığı farkındalık sergisi açıldı. Çocuk gelişimi bölümünden 24 öğrenci, giydikleri siyah kıyafetlerle 40 dakika hareketsiz durup, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Okulun girişinde düzenlenen serginin açılışında konuşan okul müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Sergiyi, gelişen teknolojinin hayatımıza çok fazla yansıması ve doğru olarak kullanıldığında faydalı olan teknolojinin, bizi bir anlamda esir almasını, ironik bir şekilde gözler önüne sermek istedik" dedi.

MESAJ VERDİLER

Sergiyle özellikle öğrenci ve gençlere mesaj vermeyi hedeflediklerini kaydeden Dağ, "Sergimizin en büyük özelliklerinden birisi, öğrencilerimizin bu şekilde kıpırdamadan 45 ile 60 dakika arasında durabilmeleri. Gözlerini dahi kırpmadan, gülmeden. Bununla ilgili de daha önce egzersizler yaptılar. Her 40 dakikada bir molayla, gün içerisinde diğer öğrencilerimizin de sergiyi gezmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin benzeri çalışmayı daha önce de yaptığını hatırlatıp, emeği geçen idareci ve öğrencilere teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ise günün 5-6 saatinin teknolojiyle geçirildiğini belirterek, "Teknolojiden faydalanmak güzel bir durum ama bunun fazlası her şeyde olduğu gibi zarar. Alışkanlık, özellikle çocuklarımızda hastalık boyutuna geldi. Umarım bu yapılan çalışmayla çocuklarımız, bağımlılık tehlikesinin farkına varırlar" dedi.