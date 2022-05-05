Kaza, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Bursa Ã‡evre Yolu Ä°smetiye ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ mevkiinde meydana geldi. Seyit Ali Akpekmezci idaresindeki 16 JZD 68 plakalÄ± hafriyat kamyonu, Ä°stanbulâ€™dan EskiÅŸehirâ€™e seyahat eden BarÄ±ÅŸ KantaroÄŸlu yÃ¶netimindeki 34 ZSZ 14 plakalÄ± Ä°stanbul Kalesi firmasÄ±na aitÂ yolcu otobÃ¼sÃ¼ne arkadan Ã§arptÄ±.Â Kaza sonrasÄ± olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis, saÄŸlÄ±k, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Â 37 yolcu,Â 2 ÅŸofÃ¶r veÂ 1 muavinin bulunduÄŸuÂ otobÃ¼steki yolculardan Emirhan ÅženÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti;Â GÃ¼lhan Ocaktan, Eysar Mahmud Kamil, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Nihat ElÃ§iÂ ve Sinan ElÃ§i yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Akpekmezci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tacettin Aslan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Trafik ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nan Ã§evre yolunda ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor.Â