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    YaşamBir şehir bu kadınları konuşuyor! Görenler inanamadı, paraları saça saça...
    HaberlerYaşam Haberleri Bir şehir bu kadınları konuşuyor! Görenler inanamadı, paraları saça saça...
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    Bir şehir bu kadınları konuşuyor! Görenler inanamadı, paraları saça saça...

    Gaziantep'te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    16.04.2022 - 18:03 | | İHA
    Bir şehir bu kadınları konuşuyor! Görenler inanamadı, paraları saça saça...

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışmaya yaptı. Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı.
    Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Bir şehir bu kadınları konuşuyor Görenler inanamadı, paraları saça saça...

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