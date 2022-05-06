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    YaşamBinlerce kişi Kakava Hıdırellez Şenliğine gece saat 04.00’te akın etti, gün ağarıncaya kadar eğlendi
    HaberlerYaşam Haberleri Binlerce kişi Kakava Hıdırellez Şenliğine gece saat 04.00’te akın etti, gün ağarıncaya kadar eğlendi
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    Binlerce kişi Kakava Hıdırellez Şenliğine gece saat 04.00’te akın etti, gün ağarıncaya kadar eğlendi

    Edirne’de dün başlayan Kakava Hıdırellez şenlikleri gün ağarıncaya kadar aralıksız devam etti. Eğlencenin tavan yaptığı şenlikte, tutulan dilekler Tunca Nehrine atıldı, ağaçlara bağlandı. Kendini müziğin ritmine kaptıran yerli ve yabancı binlerce kişi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

    06.05.2022 - 08:45 |
    Binlerce kişi Kakava Hıdırellez Şenliğine gece saat 04.00’te akın etti, gün ağarıncaya kadar eğlendi

    Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 2 yıldır korona virüs salgını nedeniyle sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte o eski coşku tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırıp geri geldi. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden gelen on binlerce ziyaretçi Edirne’ye akın etti. On binlerce ziyaretçinin katılımıyla Perşembe günü Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, Pazar sabah saatlerine kadar heyecanla sürdü.

    Binlerce kişi Kakava Hıdırellez Şenliğine gece saat 04.00’te akın etti, gün ağarıncaya kadar eğlendi

    Hıdırellez kutlamasının roman geleneği Kakava ile birleştiği ve eğlencenin tavan yaptığı Edirne’de, gün ağarmadan Tunca Nehri’ne gelen binlerce vatandaş, yazdıkları dilek kağıtlarını nehre attı. Bazı vatandaşlar da dilek kağıtlarını dilek ağacına bağladı. Ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına asan vatandaşlar, güneş doğana kadar gönüllerince eğlendi.

    Binlerce kişi Kakava Hıdırellez Şenliğine gece saat 04.00’te akın etti, gün ağarıncaya kadar eğlendi

    Yerli ve yabancı binlerce kişi Tunca Nehri kıyısında davul zurna eşliğinde göbek attı. Edirneli vatandaşların yanı sıra turistlerin de 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu.

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