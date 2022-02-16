Beyin Emarı nasıl çekilir? Mr çekimi ne kadar sürer?

Vücudun farklı bölgelerini detaylı olarak inceleyebilmek adına MR günümüzde büyük öneme sahip. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ismi ile bilinen emar, vücuttaki doku ve organların detaylı şekilde incelenmesine olanak tanıyan bir cihazdır.

Hastalığın daha net olarak tanı ve teşhis üzerinden tedavisinin yapılması konusunda önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu konuda güçlü mıknatıslar, radyo dalgaları ve bilgisayar kullanmak suretiyle değerlendirme sağlayan bir sistemdir. Özellikle tedaviye verilen yanıtı takip etmek ve beyin hastalıklarını teşhis edebilmek noktasında oldukça önemlidir.

EMAR (MR) NEDİR?

Vücuttaki doku ve organların ayrıntılı şekilde görüntülerini elde edebilmek için, radyo dalgaları ve manyetik alanı kullanan cihaza emar (MR) denir. Bu bağlamda yapılan detaylı inceleme, manyetik alanın vücutta geçici olarak hidrojen atomlarını yeniden düzenlenmesi üzerinden gerçekleşmektedir. Böylece ilgili organ adına ekmek dilimlenmesi gibi kesit şeklinde detaylı olarak bilgi vermektedir. Bu sayede ortaya çıkacak tanı ve teşhis ile beraber tedavi çok daha sağlıklı şekilde yürür.

BEYİN EMARI NASIL ÇEKİLİR?

Emar cihazının en çok kullanıldığı vücudun bölümleri arasında beyin geliyor. Özellikle bu bölge ile ilgili yüksek hastalık riskine sahip problemler konusunda, etkin teşhis ve tedavi imkanı vermektedir. Daha çok beyin ve omuriliği görüntülemek adına sık olarak kullanılan bir sistemdir. Belli başlı bazı hastalık ve problemlerin teşhisi için önemli bir potansiyel teşkil eder.

- Omurilik yaralanmaları,

- Göz ve iç kulak hastalıkları,

- Beyin damarlarında oluşan anevrizma İsmi ile bilinen keseleşmeler,

- Travma sebebiyle meydana gelen beyin hasarları,

- Merkezi sinir sistemi tümörleri,

Beynin ilgili bölgesi için ele alınan kısmı odaklanma üzerinden, belirli aralıklarla alınan röntgen eşliğinde bilgisayar üzerinden gözlem gerçekleşmektedir. Bu durum tıbbi açıdan beynin farklı bölgelerdeki terimler üzerinden teşhis ve tanı ile tedavi imkanı sağlamaktadır. Hasta tüm metal eşyaları çıkarmak suretiyle, bir önlük ya da kendi giysileri üzerinden emar cihazına doğru pozisyonda yatar. Daha sonra manyetik ve radyo dalgaları üzerinden bilgisayar aracılığıyla start verilerek işlem gerçekleşir.

BEYİN MR ÇEKİMİ NE KADAR SÜRER?

Emar cihazı ile beyin bölgesinin incelendiği kısma bağlı olarak bu konu değişkenlik göstermektedir. Ayrıca inceleme tipine göre bakım süreleri üzerinden işlem uygulanır. Yaklaşık olarak ortalama 15 dakika ile 45 dakika arasında emar çekimi gerçekleşmektedir. Tabii bazı durumlarda 45 dakikadan daha uzun süre devam eden MR çekimleri yapılabilmektedir.

Önemli olan gerekli tanı ve teşhis için detaylı röntgen bilgilerinin bilgisayar üzerine aktarılmasıdır. Ayrıca akciğer ve karın gibi incelemeler söz konusu olduğunda, belirli bir süre kişinin nefesini tutması istenebilir. Mutlaka bu işlem yapılmadan önce MR süresinin ne kadar devam edeceği konusunda, ilgili görevli veya teknisyenlerden detaylı bilgi almayı unutmayın.

BEYİN İÇİN FONKSİYONEL MR

Beyin aktivitesini haritalama imkânı sağlayan fonksiyonel MR, beyinde meydana gelen metabolik oluşumları inceleme potansiyeli sağlamaktadır. Özellikle beyin anatomisini inceleme konusunda detaylı bir olanak sunar.

Beynin hangi bölümlerinin kritik fonksiyonları yerine getirdiğini belirlemek amaçlı kullanılmaktadır. Bu sistemde kan akışı kullanılır ve kişinin yaptığı aktiviteye bağlı olarak, beyinde hangi alanların aktif hale geldiği anlaşılır. Böylece özellikle tümör ya da epilepsi gibi ciddi hastalıklar karşısında haritalama gerçekleştirilerek, ameliyatı ihtiyaç duyulup olmadığı konusunda detaylı bilgi alabilmektedir.

BEYİN EMARI KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Beyin emarı çekimi genelde yalnızca MR cihazı içerisine, kafa bölgesinin alana girmesi ile gerçekleşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri sürenin ne kadar devam edeceğine dair bilgi almaktır. Aynı zamanda mutlaka metal eşyalar çıkarılmalı ve işlem uygulanmalıdır. Doktor ile önceden karşılıklı konuşma gerçekleşmeli ve neler yapılacağı konuşulmalıdır.