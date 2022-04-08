Başdanışman Nuh Kalender, kazada hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuh Kalender yönetimindeki 16 F 0073 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık vi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekibi tarafından araçtan çıkartılan Kalender'in öldüğü belirlendi. Türkiye Şehit Aileleri ve Gazileri Vakfı Genel Başkan Başdanışmanı olduğu öğrenilen Kalender'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.