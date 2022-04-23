°
Şehir seçiniz
    BİST2.473-3.30EURO15.960.08USD14.730.23ALTIN915.76-0.74
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBalıkesir’de kaza! 6 kişi yaralandı, aralarında çocuklar da var
    HaberlerYaşam Haberleri Balıkesir’de kaza! 6 kişi yaralandı, aralarında çocuklar da var
    ABONE OL

    Balıkesir’de kaza! 6 kişi yaralandı, aralarında çocuklar da var

    Balıkesir’in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

    23.04.2022 - 16:37 |
    Balıkesir’de kaza! 6 kişi yaralandı, aralarında çocuklar da var

    Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyir eden B.Ö’nün kullandığı araç karşı şeritten sola dönmek isteyen A.A idaresindeki araçla çarpıştı. B.Ö’nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

    Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı. Olayda yaralananlara 112 ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Binlerce bekçi alınacak! 81 ilde harekete geçildi, işte bekçi olma şartları...

    Binlerce bekçi alınacak! 81 ilde harekete geçildi, işte bekçi olma şartları...

    Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs toprağa verildi

    Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs toprağa verildi

    Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Binlerce bekçi alınacak! 81 ilde harekete geçildi, işte bekçi olma şartları...

    Binlerce bekçi alınacak! 81 ilde harekete geçildi, işte bekçi olma şartları...

    Sıradaki Haber
    Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs toprağa verildi

    Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs toprağa verildi

    Sıradaki Haber
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Çevre ve Çocuk Şenliği”nde çevre müfettişi çocuklarla buluştu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Çevre ve Çocuk Şenliği”nde çevre müfettişi çocuklarla buluştu

    Sıradaki Haber
    Mariupol’de yeni toplu mezar

    Mariupol’de yeni toplu mezar

    Sıradaki Haber