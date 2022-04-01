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    YaşamBalıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu
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    Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

    Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1000 polisin katılımıyla 141 adrese yönelik 'huzur' operasyonu başlatıldı.

    01.04.2022 - 11:40 | | DHA
    Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

    Balıkesir merkez ve ilçelerinde ramazan öncesi silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçlarının önlenerek huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 1000 polisle operasyon başlatıldı. İl ve ilçe cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı, helikopterin de kullanıldığı operasyon kapsamında 98 şüphelinin yakalanması için 141 adrese yönelik operasyon sürüyor.

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