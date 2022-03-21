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    YaşamBalık tezgahlarını fırtına vurdu! Kilosu 50 liraya çıktı
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    Balık tezgahlarını fırtına vurdu! Kilosu 50 liraya çıktı

    Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına, balık tezgahlarını etkiledi. İstavritin kilosu 59, kolyozun 50, yerli hamsi 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 50 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor.

    21.03.2022 - 12:05 | | İHA
    Balık tezgahlarını fırtına vurdu! Kilosu 50 liraya çıktı

    İki gündür etkili olan fırtına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ni olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle balık az gelince, fiyatlar da yükseldi, balıkhane boş kaldı. Bazı esnafın balık azlığından kepenk kapattığı balıkhanede balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

    Balık haline istavrit, kolyoz ve yerli hamsinin geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iki gündür fırtınalı ve soğuk. Balık gelmiyor, az geliyor. Balık az gelince fiyatlar yükseliyor. Bugün balıkhanemize istavrit, kolyoz ve yerli hamsi geldi. İstavritin kilosu 59, kolyozun 50, yerli hamsi 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 50 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor. Fırtına dinip balık gelmesi durumunda balık fiyatları da uygun olur" şeklinde konuştu.

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