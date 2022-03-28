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    YaşamBakan Muş: Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin ele geçirildi
    HaberlerYaşam Haberleri Bakan Muş: Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin ele geçirildi
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    Bakan Muş: Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 622 kilo metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

    28.03.2022 - 15:59 |
    Bakan Muş: Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısında, bugün de 622 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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