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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum” dedi.

15.05.2024 - 21:03 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

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