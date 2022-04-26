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    YaÅŸamAtaÅŸehir'de rezidanstaki daireyi uyuÅŸturucu serasÄ±na çevirdiler
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    AtaÅŸehir'de rezidanstaki daireyi uyuÅŸturucu serasÄ±na çevirdiler

    AtaÅŸehir'de lÃ¼ks bir dairede uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan marihuana adlÄ± bitkiyi yetiÅŸtiren 2 kiÅŸi yakalandÄ±. Polisin baskÄ±nÄ±nda evin iÃ§erisinde Ã¶zel bir dÃ¼zenek kurulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ÅžÃ¼phelilerin Ã¼rettikleri uyuÅŸturucuyu Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine satmayÄ± planladÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â

    26.04.2022 - 11:00 | | Derya EVREN/Ä°STANBUL, (DHA)-
    AtaÅŸehir'de rezidanstaki daireyi uyuÅŸturucu serasÄ±na çevirdiler

    Ä°stanbul Emniyeti Narkotik Åžubesi ekipleri, AtaÅŸehir Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde bir rezidans dairesine baskÄ±n yaptÄ±. Evde kalan Ã–.S.(36) ve C.Y. (37) isimli kiÅŸilerin, Ã¶zel bir dÃ¼zenek kurarak, uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan marihuana adlÄ± bitkiyi yetiÅŸtirdiÄŸi belirlendi. Evde yapÄ±lan aramada 9 kÃ¶k ve 21 saksÄ± iÃ§erisinde 9 kilo 418 gram, satÄ±ÅŸa hazÄ±r halde 822 gram marihuana, bez paketler iÃ§erisinde 569 gram toz kubar, uyuÅŸturucu imalatÄ±nda kullanÄ±lan fan, Ä±ÅŸÄ±k sistemi, termostat gibi cihazlar, plastik kutu, kova,1 adet hassas terazi, paketlemede kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da klipsli poÅŸet, bin 850 lira ile bir cep telefonu ele geÃ§irildi.Â 

    ÃœNÄ°VERSÄ°TE Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°NE SATACAKLARDI

    GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden C.Y. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kalÄ±rken, evin sahibi olduÄŸu belirtilen Ã–.S. tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin uyuÅŸturucu maddeyi Ã¼niversitelerin Â Ã§evresinde satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

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