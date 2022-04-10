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    YaşamAta cinsel taciz iddiası! Böyle görüntülendi, tecavüz olayı...
    HaberlerYaşam Haberleri Ata cinsel taciz iddiası! Böyle görüntülendi, tecavüz olayı...
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    Ata cinsel taciz iddiası! Böyle görüntülendi, tecavüz olayı...

    Sakarya’nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu.

    10.04.2022 - 00:32 | | İHA
    Ata cinsel taciz iddiası! Böyle görüntülendi, tecavüz olayı...

    Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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