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    Araçların üzerinde dikkat çeken görüntü! Türkiye’ye giriş yaptı...

    Afrika üzerinden Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin’e ulaştı, araçların üzeri dikkat çekti.

    18.04.2022 - 11:28 | | İHA
    Araçların üzerinde dikkat çeken görüntü! Türkiye’ye giriş yaptı...

    Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı. Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.

    Araçların üzerinde dikkat çeken görüntü Türkiye’ye giriş yaptı...

    Gökyüzünün taşınan toz bulutları ile kaplandığı kentte, görüş mesafesini henüz ciddi bir şekilde etkileyen olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Erdemli ilçesini de de araçları tozla kaplanan vatandaşlar, yıkatmak için toz bulutların geçmesini beklediklerini söyledi.

    Araçların üzerinde dikkat çeken görüntü Türkiye’ye giriş yaptı...

    Aracını dün yıkattığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ciğer, pazar temizliği yaptıklarını ancak bugün toz bulutu nedeniyle kirlendiğini belirtti.

    Araçların üzerinde dikkat çeken görüntü Türkiye’ye giriş yaptı...

    Toz taşınımının sürmesi nedeniyle müşterisi olmayan oto yıkamacı Hacı Tuna ise, "Sabah kalktığımızda güneş yok, esintiler var, fırtına var, araçların üzerinde toz vardı. Arkadaşlar toz bulutunun gitmesini bekliyor. Gördüğünüz gibi sabahtan bu yana bekliyoruz, henüz daha gelen yok. İnşallah bu toz bulutu kalktıktan sonra işlerimiz iyi olacak. Arkadaşlar araçlarını yıkatsa aynı gün geri batacak. Yani toz bulutunun gitmesini bekliyorlar" dedi.

    Araçların üzerinde dikkat çeken görüntü Türkiye’ye giriş yaptı...

    Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması nedeniyle toz taşınımının hızla iç kesimlere sürdüğü kaydedildi.

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