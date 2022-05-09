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    YaşamAracı yanan adam için Yargıtay'dan 'Adana sıcağı' kararı!
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    Aracı yanan adam için Yargıtay'dan 'Adana sıcağı' kararı!

    Adana’da bir kişi yolda hareket halindeyken yanan otomobili için mahkemeye başvurdu. Otomobilinin bütün bakımlarını yetkili serviste yaptırdığını kanıtlayan ve bir kusuru bulunmayan adamın hak arayışında Yargıtay 6.Hukuk Dairesi, Adana’da hava sıcaklıklarının fazla olması nedeniyle aracın elektrik kablolarının görevini yitirip kısa devre yapmasının normal, aracın yanmasının da olağan olduğuna karar verdi.

    09.05.2022 - 12:25 | | İHA
    Aracı yanan adam için Yargıtay'dan 'Adana sıcağı' kararı!

    Coşkun Boysan (64), 2008 yılında Citroen marka 01 BV 610 plakalı 0 kilometre bir araç satın aldı. Boysan, aracını aldıktan sonra bütün bakımlarını ise yetkili serviste yaptırdı. 26 Nisan 2013 tarihinde ise Boysan, merkez Sarıçam ilçesine bağlı set üstünde otomobiliyle seyir halindeyken motorda bir anda yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Ardından Coşkun Boysan, yangının çıkışıyla ilgili yetkili servise başvurdu. Yetkili servis ise herhangi bir kusur bulamayıp garanti süresini geçtiği için Boysan’a yardımcı olamayacaklarını söyledi.

    İlk dava reddedildi, Yargıtay tekrar açılmasına karar verdi

    Bunun üzerine Coşkun Boysan yetkili servise ve Citroen’e Adana 2.Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. İlk açılan dava reddedildi ve konu Yargıtay'a gitti. Yargıtay ise eksiklerin giderilerek davanın tekrardan açılmasına karar verdi. Bunun üzerine Boysan, tekrardan dava açtı ve mahkeme bilirkişi incelemesine karar verdi.

    Bilirkişi ise yaptığı incelemede otomobildeki yangının fan motorundan kaynaklanabileceğini belirledi. Dava sürerken Coşkun Boysan 2017 yılında vefat etti. Coşkun Boysan’ın oğlu Emre Boysan ise davayı devam ettirdi. Mahkemeden olumsuz yanıt alan Boysan ailesi kararı Yargıtay 6.Hukuk Daire Başkanlığı’na taşıdı.

    Aracı yanan adam için Yargıtaydan Adana sıcağı kararı

    ‘Yüksek sıcaklık kararı’

    Geçen 3 Mart tarihinde ise Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanlığı araç ile ilgili kararını verdi. Adana sıcaklarının elektrik kablolarına zarar verdiğinin ve yanmanın olağan olduğunun belirtilen karar ise şu şekilde:

    “6 yaşındaki ve 178 bin kilometredeki bir aracın eski olduğunu, elektrik kablolarının Adana’da yüksek çevre sıcaklığına maruz kaldığı için soğuk sıcak farklarından dolayı niteliğini kısmet yitirmiş, kısa devre yapmasının yüksek ihtimal olduğu, 21 Aralık 2012 tarihinde yetkili serviste bakımı yapılan araç için herhangi bir elektrik arızası belirtilmediği, yetkili servisin ise servis prensipleri gereği müşteriden şikayeti öğrenip buna göre onarım işlemi yapmak olduğu anlaşılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir.”

    Aracı yanan adam için Yargıtaydan Adana sıcağı kararı

    “İtfaiye gelene kadar aracımız yandı”

    Aldığı karar sonrası konuşan Emre Boysan, “Aracımızın kliması yaz aylarında sürekli çalışıyor. Aracın yandığı gün bende araçtaydım ve kaputtan dumanlar yükseldi. Hemen kenara çektik ve araç alev aldı zaten. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama kaputu açamayınca itfaiye gelene kadar aracımız göz göre göre yandı. Biz ilk başta yetkili servisten şikayetçi olduk. Çünkü aracın bütün bakımlarını oraya yaptırdık. Bütün dosyalarımızı teslim ederek dava açtık. Bu davayı biz kaybettik ve itiraz edince de Yargıtay'da da kaybettik” diye konuştu.
    Hiçbir suçlarının olmadığını söyleyen Boysan, “Bu dosyalarda yazılanlarda bizim hiçbir suçumuzun olmadığına karar verildi. Bizden bir kusur bulunmadı ama yetkili servisinde kusuru bulunmadı. Yetkili servis, en son ki bakımda aracın yanmasına sebep olan kısmına bakmamış veya baksa bile herhangi bir işlem yapmadığı için kusursuz” dedi.

    Aracı yanan adam için Yargıtaydan Adana sıcağı kararı

    “Araçsız kalan biz olduk”

    Yetkili servisin bakımı tam yapmadığını öne süren Boysan, “Bütün eksikleri sizin belirleyip, yetkili servise yazılı olarak vermezseniz yetkili servisin herhangi bir kusuru olmadığı gibi bir karar çıktı. Bu da bizi düşündürdü. Mahkeme herkese sende haklısın diyerek karar verdi. Ancak araçsız kalan biz olduk” ifadelerini kullandı.

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