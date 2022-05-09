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GündemTürk komandolarından sıcak çatışma! 12 terörist öldürüldü
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Türk komandolarından sıcak çatışma! 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

09.05.2022 - 10:00 |
Türk komandolarından sıcak çatışma! 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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