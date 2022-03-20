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    YaşamAilelerin köpek kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti
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    Ailelerin köpek kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hasan Kandemir (15) ile Mehmet Kandemir (50) yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

    20.03.2022 - 23:17 | | Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL / DHA
    Ailelerin köpek kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti

    Olay, akşam saatlerinde Ayrancı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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